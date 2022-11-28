Посол України попросив Німеччину надати генератори та додаткове озброєння

Макеєв закликав владу Німеччину передати Україні генератори, трансформатори та інше обладнання для ліквідації наслідків ракетних ударів по енергетичних об'єктах України.

Також посол наголосив, що Україна потребує і додаткових систем ППО, аби боротися з російськими ракетами. Він підкреслив, що німецький комплекс IRIS-T рятує життя українцям.

Проте Макеєв додав, що українські війська також очікують на додаткові БМП та танки.

"Ми зараз знаходимося в довірчому діалозі з федеральним урядом. Нам потрібна зброя, щоб виграти цю війну", - підкреслив дипломат.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні додаткові танкові тягачі Oshkosh та автомобілі.

Також зазначимо, що військові та президент Володимир Зеленський попередили українців, що Росія готується до нових атак. Ворог вивів у Чорне море ракетоносій.

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