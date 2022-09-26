UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посол України подякував Німеччині за Gepard і попросив передати "великих кішок"

Фото: український посол закликав владу Німеччини передати танки Leopard (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Нещодавно призначений послом у Німеччині Олексій Макєєв подякував Берліну за надані "зенітки" Gepard і закликав передати Україні "великих кішок" - танки Leopard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла у Twitter.

Макєєв опублікував відео з фронту, де українські військові пересуваються на німецьких зенітних установках Gepard.

"Ще одна велика кішка, яка може допомогти нам відігнати в Росію російських ведмедів, які вторглися в Україну, щоб "розширити свій ареал на заході", - це леопарди", - написав Макєєв, маючи на увазі німецькі танки.

Як повідомлялося, на пленарному засіданні Бундестагу знову відклали голосування на пропозицію про негайну передачу українській армії німецьких танків Leopard, передавши проект документа на розгляд комітетам.

Канцлер ФРН Олаф Шольц, у свою чергу, повідомив, що Німеччина не відправляє танки Україні, оскільки боїться ескалації конфлікту між Росією і НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога