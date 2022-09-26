Посол Украины поблагодарил Германию за Gepard и попросил передать "больших кошек"

Недавно назначенный послом в Германии Алексей Макеев поблагодарил Берлин за предоставленные "зенитки" Gepard и призвал передать Украине "больших кошек" - танки Leopard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла в Twitter .

"Еще одна большая кошка, которая может помочь нам отогнать в Россию российских медведей, вторгшихся в Украину, чтобы "расширить свой ареал на западе", – это леопарды", - написал Макеев, имея ввиду немецкие танки.

Макеев опубликовал видео с фронта, где украинские военные передвигаются на немецких зенитных установках Gepard.

Как сообщалось, на пленарном заседании Бундестага снова отложили голосование по предложению о немедленной передаче украинской армии немецких танков Leopard, передав проект документа на рассмотрение комитетам.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в свою очередь сообщил, что Германия не отправляет танки Украине, поскольку боится эскалации конфликта между Россией и НАТО.

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