Посол Украины в США рассказал что Украина ожидает от США и НАТО

Фото: Валерий Чалый (РБК-Украина)

Посол сообщил, что Украина ожидает помощи по увеличению оборонных возможностей

Посол Украины в США рассказал, чего Украина ожидает от НАТО и Соединенных Штатов Америки. Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый в студии "Час-Тайм", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, Украина ожидает от НАТО и США помощи по увеличению оборонных возможностей.

"Угроза России не только Украине но и угроза Европе в целом. США Россия воспринимается как угроза, а такого не было раньше. Поэтому мы уже работаем совместно. Мы ожидаем продолжения помощи (от США и НАТО – ред.) по увеличению наших оборонных возможностей. Мы ожидаем еще и развития конкретных проектов в сфере энергетики, энергетической безопасности", - сказал он.

Время-Тайм. Интервью с послом Украины в США о перспективах на 2019 год В эфире Время-Тайм. Посол Украины в США Валерий Чалый (Valeriy Chaly) в студии «Время-Тайм» рассказывает о перспективах сотрудничества Украины и США в 2019-м году. США требуют от России немедленно вернуть задержанного американца. Россию и Китай называют крупнейшими внешнеполитическими угрозами для США и Европы. Тенденции международной политики на 2019. Опубликовано chastime Среда, 2 января 2019 г.

Напомним, ранее Валерий Чалый сообщил, что никакой личной поддержки ни одного из кандидатов в президенты Украины властями США не происходит.

Как писало РБК-Украина, 13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год. Бюджетом предусмотрено 250 млн долларов для Украины. По его словам, выделенные средства должны пойти на тренировку, на контрбатарейные радары, средства коммуникации. Кроме того, на беспилотные летальные аппараты, и тому подобное.