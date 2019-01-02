Посол України у США сказав що Україна очікує від США та НАТО

Фото: Валерій Чалий (РБК-Україна)

Посол повідомив, що Україна очікує допомоги по збільшенню оборонних спроможностей

Посол України у США розказав, чого Україна очікує від НАТО і Сполучених Штатів Америки. Про це розказав посол України у США Валерій Чалий в студії "Час-Тайм", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За його словами, Україна очікує від НАТО і США допомоги по збільшенню оборонних спроможностей.

"Загроза Росії не тільки Україні але і загроза Європі вцілому. США Росія сприймається як загроза, а такого не було раніше. Тому ми уже працюємо спільно. Ми очікуємо продовження допомоги (від США і НАТО – ред.) по збільшенню наших оборонних спроможностей. Ми очікуємо ще й розвитку конкретних проектів у сфері енергетики, енергетичної безпеки", - сказав він.

Час-Тайм. Інтерв’ю з послом України у США про перспективи на 2019 рік В ефірі Час-Тайм. Посол України у США Валерій Чалий (Valeriy Chaly) в студії «Час-Тайм» розповідає про перспективи співпраці України та США у 2019-му році. США вимагають від Росії негайно повернути затриманого американця. Росію та Китай називають найбільшими зовнішньополітичними загрозами для США та Європи. Тенденції міжнародної політики на 2019. Опубліковано chastime Середа, 2 січня 2019 р.

Нагадаємо, раніше Валерій Чалий повідомив, що ніякої особистої підтримки жодного з кандидатів в президенти України владою США не відбувається.

Як писало РБК-Україна, 13 серпня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни на 2019 фінансовий рік. Бюджетом передбачено 250 млн доларів для України. За його словами, виділені кошти мають піти на на тренування, на контрбатарейні радари, на засоби комунікації. Крім того, на безпілотні летальні апарат, тощо.