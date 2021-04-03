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Посол Украины рассказала, когда отправится в США

Новина українською → Киев, Суббота 03 апреля 2021 16:55
Посол Украины рассказала, когда отправится в США Фото: Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, когда отправится в Вашингтон, чтобы формально начать свою работу. Маркарова была назначена послом еще 25 февраля 2021 года.

Об этом говорится в интервью посла для "Радио Свобода".

По словам Маркаровой, уже в ближайшие недели она сядет на самолет в Вашингтон. Она добавила, что осталось решить обязательные формальности.

"В ближайшее время (поеду в США - ред.). Сейчас последние недели перед тем, как я окончательно решу все вопросы подготовки здесь и сяду на самолет в Вашингтон. Это нормальная ситуация. После указа о назначении посла идет ряд обязательных формальностей, после который МИД отправит меня в командировку. Мы говорим о неделях", - сказала она.

Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский назначил Маркарову послом в США. Маркарова в 2018-2020 годах была министром финансов в правительствах Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.

После своего назначения Маркарова заявила, что у нее много идей по усилению сотрудничества между Украиной и США.

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Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки посол Оксана Маркарова
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