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Посол України розповіла, коли відправиться в США

Новость на русском → Київ, Субота 03 квітня 2021 16:55
Посол України розповіла, коли відправиться в США Фото: Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла, коли відправиться у Вашингтон, щоб формально почати свою роботу. Маркарова була призначена послом ще 25 лютого 2021 року.

Про це йдеться в інтерв'ю посла для "Радіо Свобода".

За словами Маркарової, вже найближчими тижнями вона сяде на літак до Вашингтону. Вона додала, що лишилося вирішити обов'язкові формальності.

"Найближчим часом (поїду в США - ред.). Зараз останні тижні перед тим, як я вже остаточно завершу всі питання підготовки тут і сяду на літак до Вашингтону. Це нормальна ситуація. Після указу про призначення посла йде ряд обов'язкових формальностей, після який МЗС відправить мене у відрядження. Ми говоримо про тижні", - сказала вона.

Нагадаємо, 25 лютого президент Володимир Зеленський призначив Маркарову послом в США. Маркарова у 2018-2020 роках була міністром фінансів в урядах Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука.

Після свого призначення Маркарова заявила, що має багато ідей щодо посилення співпраці між Україною та США.

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