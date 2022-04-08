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Посол Украины раскритиковал Германию за энергетическую зависимость от России

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Берлин, Пятница 08 апреля 2022 16:35
Посол Украины раскритиковал Германию за энергетическую зависимость от России Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал правительство Германии в полусерьезной поддержке Киева и заявил, что Украина стала жертвой "позорной" энергетической зависимости Германии от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это не только российский газ, это нефть, уголь, металлы, алмазы и другое сырье. Мы (Украина, - ред.) стали самой большой жертвой этих извращенных отношений. Украинцы расплачиваются за эту неудачную политику Германии своими жизнями", - заявил Мельник.

Он подчеркнул, что в период самой жестокой агрессии со времен Второй мировой войны Германия остается зависимой от РФ.

"Подобное лицемерие в отношениях с Россией восходит к "Северному потоку-1". Огромная зависимость Германии от России в период самой жестокой агрессии со времен Второй мировой войны - это позор", - добавил посол.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил сожаление по поводу своей прежней позиции, заявив, что его многолетняя поддержка газопровода "Северный поток-2" была очевидной ошибкой.

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Андрей Мельник Германия Российская Федерация
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