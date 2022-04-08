Посол Украины раскритиковал Германию за энергетическую зависимость от России

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал правительство Германии в полусерьезной поддержке Киева и заявил, что Украина стала жертвой "позорной" энергетической зависимости Германии от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Это не только российский газ, это нефть, уголь, металлы, алмазы и другое сырье. Мы (Украина, - ред.) стали самой большой жертвой этих извращенных отношений. Украинцы расплачиваются за эту неудачную политику Германии своими жизнями", - заявил Мельник.

Он подчеркнул, что в период самой жестокой агрессии со времен Второй мировой войны Германия остается зависимой от РФ.

"Подобное лицемерие в отношениях с Россией восходит к "Северному потоку-1". Огромная зависимость Германии от России в период самой жестокой агрессии со времен Второй мировой войны - это позор", - добавил посол.