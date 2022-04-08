Посол України розкритикував Німеччину за енергетичну залежність від Росії

Посол України в Берліні Андрій Мельник розкритикував уряд Німеччини в напівсерйозній підтримці Києва і заявив, що Україна стала жертвою "ганебної" енергетичної залежності Німеччини від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Це не тільки російський газ, це нафта, вугілля, метали, алмази та інша сировина. Ми (Україна, - ред.) стали найбільшою жертвою цих збочених відносин. Українці розплачуються за цю невдалу політику Німеччини своїми життями", - заявив Мельник.

Він підкреслив, що в період найжорстокішої агресії з часів Другої світової війни Німеччина залишається залежною від РФ.

"Подібне лицемірство у відносинах з Росією сходить до"Північного потоку-1". Величезна залежність Німеччини від Росії в період найжорстокішої агресії з часів Другої світової війни - це ганьба", - додав посол.