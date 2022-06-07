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Посол Украины призвал Израиль продать систему "Железный купол"

Фото: противовоздушная система "Железный купол" (flickr com idfonline)
Автор: Александр Мороз

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук просит израильские власти разрешить продажу системы ракетного перехвата "Железный купол".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что Корнийчук на пресс-конференции в Тель-Авиве призвал израильское правительство подкрепить поддержку Украины военной помощью. В частности, по его словам, Украина заинтересована в покупке системы "Железный купол" и США не станут возражать против такой сделки.

Отметим, США оказывают финансовую поддержку проекту "Железный купол" уже около 10 лет, выделив около 1,6 млрд долларов на его производство и техническое обслуживание. Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет малой дальности.

Кроме того, Корнийчук сообщил, что Израиль отклонил запрос США к Германии на поставку противотанковых ракет Spike для Украины с израильской лицензией.

Напомним, осенью прошлого года сообщалось о возможности передать систему "Железный купол" для Украины, но в США не подтвердили просочившиеся в СМИ планы.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский говорил, что рано говорить о поставках такой ракетной системы.

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