Зеленский прокомментировал возможность поставки системы "Железный купол" Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о возможности поставок системы "Железный купол" Украине. Он считает, что об этом пока рано говорить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского телеканалу "Дом".

Президент напомнил, что в СМИ уже звучат сигналы о поддержке США ракетной программы Киева. "Мы в СМИ слышали, можно сказать, некоторые сигналы относительно поддержки ракетной программы Украины. Имею в виду, по "Железному куполу" рано еще говорить, но, тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от США", - отметил он.