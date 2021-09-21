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Зеленский прокомментировал возможность поставки системы "Железный купол" Украине

Новина українською →
Вторник 21 сентября 2021 12:23
Зеленский прокомментировал возможность поставки системы "Железный купол" Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о возможности поставок системы "Железный купол" Украине. Он считает, что об этом пока рано говорить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского телеканалу "Дом".

Президент напомнил, что в СМИ уже звучат сигналы о поддержке США ракетной программы Киева.

"Мы в СМИ слышали, можно сказать, некоторые сигналы относительно поддержки ракетной программы Украины. Имею в виду, по "Железному куполу" рано еще говорить, но, тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от США", - отметил он.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что США планируют передать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол".

Однако Белый дом пока что не подтвердил информацию о передаче ПРО "Железный купол" Украине.

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