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Посол Украины посетил МИД Словакии в связи с заявлениями премьера Матовича

Новина українською → Словакия, Среда 03 марта 2021 18:57
Посол Украины посетил МИД Словакии в связи с заявлениями премьера Матовича Фото: Юрий Мушка (facebook.com)
Автор: Роман Тверденко

Посол Украины в Словакии Юрий Мушка посетил местное Министерство иностранных дел. Он общался со словацкими дипломатами в связи с "шуткой" премьер-министра Игора Матовича о Закарпатье.

Об этом Мушка сообщил в Facebook.

Посол рассказал, что высказал словакам озабоченность в связи с поведением Матовича в эфире местного радио.

"Сообщаю, что сегодня посетил МИД Словацкой Республики, где выразил обеспокоенность из-за высказываний премьер-министра Словакии Игоря Матовича во время интервью на словацком радио "Express", - написал Мушка.

Напомним, сегодня премьер-министр Словакии заявил, что пообещал России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса. Матович сразу же отметил, что это была "шутка".

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на "шутку" премьер-министра Словакии Игоря Матовича о Закарпатье. Украинская сторона требует от главы словацкого правительства официальных извинений.

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