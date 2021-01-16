Посол Украины назвал "Северный поток-2" угрозой европейской солидарности

Строительство газопровода "Северный поток - 2" является угрозой европейской солидарности. Планы достройки не отвечают общим интересам.

Об этом заявил Украины в Германии Андрей Мельник.

"В интервью влиятельному немецкому информационному агентству RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland; 7 млн читателей) подверг критике попытки главы правительства Мекленбург-Передняя Померания М. Швезиг (СДПГ) достроить "Северный поток 2" как угрозу европейской солидарности", - написал Мельник в своем Twitter.

Как отмечается в публикации RND, немецкая земля Мекленбург-Передняя Померания хочет обойти санкции США с помощью создания специального фонда.

Посол Украины заявил, что действия премьер-министра Мануэлы Швезиг (СДПГ) могут быть безупречными с юридической точки зрения и казаться разумными, но "наносят огромный ущерб авторитету Германии". По его словам, так невозможно "найти новых друзей в Европе". Также Мельник считает, что Берлину давно призвать к порядку власти земли.

По данным российского "Газпрома", 94% спорного трубопровода уже завершено. По-прежнему не хватает около 150 километров, из которых около 120 находятся в датских водах и около 30 километров - в немецких водах.

Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) одобрило строительство газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море в водах Германии. Российское судно "Фортуна", вышло из порта Висмар в четверг и находилось в Балтийском море у Ростока. После достижения позиции в датских водах перед самой прокладкой труб начнутся подготовительные работы и испытания.

Ранее издание Bloomberg писало, что первую из двух веток "Северного потока-2" планируют достроить в первой половине года. Ориентировочный срок - в июне.

Тем временем, США готовят новый пакет санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Госдеп США уже предупредил европейские компании, которые помогают в строительстве газопровода, о возможных санкциях.