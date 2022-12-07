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Посол Ціхоцький розповів, що робить Польща для спрощення перетину КПП з Україною

Фото: посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

В Польщі працюють над спрощенням перетину кордону з боку України. Це стосується не тільки українців, а і вантажів, що переправляються через КПП.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

"Польща, Словаччина, Угорщина знаходяться у Шенгенській зоні. Вона не дозволяє спільного контролю у такому сенсі, що буде єдине митне вікно, єдине паспортне вікно з Україною. Але ми робимо все, щоб спростити цю процедуру, щоб скоротити час, коли вантажі чи люди змушені перебувати на КПП. Десь, можливо, треба модернізувати інфраструктуру, щоб, наприклад, в одній будівлі працювали наші прикордонні служби. Десь це неможливо зробити, наприклад, через географічні особливості і т.д.", - розповів він.

За його словами, з боку Польщі вже було прийнято багато сміливих рішень, щоб роз'єднати КПП, яке обслуговує виключно фури і виключно людей.

"Була пришвидшена побудова деяких КПП, відкриття яких передбачалось через кілька років для якогось локального руху. Тепер ми бачимо це інакше. Важливо, що восени Україна стала частиною міжнародного транзитно-митного договору, це також спрощує ряд процедур. Можна додати у систему заяву про свій вантаж, ця система діджиталізована. Зрештою, це зменшує час перебування машини на КПП", - розповів посол.

При цьому, на його думку, поки цього недостатньо.

"Варто розуміти, що через російську агресію ваші спроможності експорту через чорноморські порти обмежені, а кордон з Білоруссю закритий. На жаль, чи просто об'єктивно ці польсько-українські КПП не будувались для такого масштабу вантажів і людей. І тому треба робити висновки", - пояснив Ціхоцький.

Він нагадав, що прем'єр-міністр Моравецький 26 листопада робив щодо цього заяву і Польща налаштована модернізувати, збільшувати спроможності цих КПП.

"Але важливі тут рішення і з українського боку - як ви це бачите, чи це тимчасова ситуація або ні, треба ухвалювати рішення щодо мільярдів гривень чи мільйонів євро. З нашого боку йде думка, що краще треба бути диверсифікованим і не залежати від одного напрямку експорту чи імпорту. Щодо цього йде дуже інтенсивна динамічна робота з обох сторін, є гарна комунікація. Але масштаб цього виклику є таким, що не треба розчаровуватися, якщо за сьогодні і завтра це питання не буде вирішено", - резюмував посол.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Польщі не виключає, що через міграційну кризу можуть закрити нові пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Як заявив заступник голови польського МЗС Марцін Пшидач, це залежить від дій Мінська.

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