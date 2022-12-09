Посол США про закінчення війни в Україні: Путін міг би зробити це і сьогодні

"Як і коли завершиться війна залежить від президента Зеленського. Президент Байден дуже чітко на цьому наголосив. Якщо росіяни хочуть зупинити війну, то Путін може зробити це прямо сьогодні. Він може зупинитися, відвести свої війська і війна скінчиться. Для нас дуже важливою є підтримка вашого демократично обраного президента та право українців на захист", - зазначила посол.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявляли, що розпочата ними війна проти України може "закінчитися й завтра". Втім, якщо будуть виконані їх загарбницькі умови.

Однак, в України, на відміну від окупантів та їх "мрій" інші плани. Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що з нетерпінням чекає на мирний час для України вже у 2023 році.

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