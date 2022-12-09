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Посол США про закінчення війни в Україні: Путін міг би зробити це і сьогодні

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Київ, П'ятниця 09 грудня 2022 12:12
Посол США про закінчення війни в Україні: Путін міг би зробити це і сьогодні Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Росіяни можуть закінчити війну проти України. Якщо вони цього захочуть, то глава Кремля Володимир Путін може зробити це вже прямо сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю "24 каналу".

"Як і коли завершиться війна залежить від президента Зеленського. Президент Байден дуже чітко на цьому наголосив. Якщо росіяни хочуть зупинити війну, то Путін може зробити це прямо сьогодні. Він може зупинитися, відвести свої війська і війна скінчиться. Для нас дуже важливою є підтримка вашого демократично обраного президента та право українців на захист", - зазначила посол.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявляли, що розпочата ними війна проти України може "закінчитися й завтра". Втім, якщо будуть виконані їх загарбницькі умови.

Однак, в України, на відміну від окупантів та їх "мрій" інші плани. Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що з нетерпінням чекає на мирний час для України вже у 2023 році.

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