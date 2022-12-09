Посол США об окончании войны в Украине: Путин мог бы сделать это и сегодня

Россияне могут закончить войну против Украины. Если они этого захотят, то глава Кремля Владимир Путин может сделать это уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк в интервью "24 каналу".

"Как и когда завершится война зависит от президента Зеленского. Президент Байден очень четко это подчеркнул. Если россияне хотят остановить войну, то Путин может сделать это прямо сегодня. Он может остановиться, отвести свои войска и война закончится. Для нас очень важна поддержка вашего демократически избранного президента и право украинцев на защиту", - отметила посол.

Напомним, ранее в Кремле заявляли, что начатая ими война против Украины может "закончиться и завтра". Впрочем, если будут выполнены их захватнические условия.

Однако у Украины, в отличие от оккупантов и их "мечтаний" другие планы. Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что с нетерпением ждет мирное время для Украины уже в 2023 году.

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