Посол США відреагувала на удар по Києву і згадала Росію після критики Зеленського

"Станом на 6:30 ранку Київ і решта України залишаються під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії. Гучні вибухи в столиці й повідомлення про атаки у кількох містах", - написала посол.

У коментарях до публікації користувачі відзначили, що формулювання "з боку Росії" не є повністю коректним.

Також на пост Брінк відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Ужито слово "Росія". Прогрес", - написав Коваленко у своєму Telegram.

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