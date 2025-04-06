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Посол США відреагувала на удар по Києву і згадала Росію після критики Зеленського

Фото: посол США в Україні Бріджет Брінк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар по Києву 6 квітня. Дипломатка згадала Росію у дописі після "слабкої" реакції на терористичний удар по Кривому Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бріджит Брінк в X (Twitter).

"Станом на 6:30 ранку Київ і решта України залишаються під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії. Гучні вибухи в столиці й повідомлення про атаки у кількох містах", - написала посол.

У коментарях до публікації користувачі відзначили, що формулювання "з боку Росії" не є повністю коректним.

Також на пост Брінк відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Ужито слово "Росія". Прогрес", - написав Коваленко у своєму Telegram.

Новина доповнюється...

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