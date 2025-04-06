Посол США отреагировала на удар по Киеву и вспомнила Россию после критики Зеленского

"По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения об атаках в нескольких городах", - написала посол.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что формулировка "со стороны России" не является полностью корректной.

Также на пост Бринк отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Употреблено слово "Россия". Прогресс", - написал Коваленко в своем Telegram.