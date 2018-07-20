Посол США в Украине с нетерпением ждет правосудия по делу Шеремета

Сегодня в центре Киева прошла акция памяти Павла Шеремета

Посол США в Украине Мари Йованович с нетерпением ожидает правосудия в деле убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Сегодня утром украинцы отметили вторую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета. Я с нетерпением жду того дня, когда будет осуществлено правосудие для семьи Павла, его друзей и украинского народа", - заявила Йованович.

Напомним, в центре Киева прошла акция на месте гибели журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года. На акции присутствовали друзья и коллеги Шеремета, активисты, депутаты Верховной рады, а также посол США в Украине Мари Йованович.