Посол США в Україні з нетерпінням чекає правосуддя по справі Шеремета

Новини Суспільство 20.07.2018 - 17:58
Фото: Марі Йованович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Марі Йованович (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні в центрі Києва пройшла акція пам'яті Павла Шеремета

Посол США в Україні Марі Йованович з нетерпінням чекає правосуддя у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні Twitter.

"Сьогодні вранці українці відзначили другу річницю вбивства журналіста Павла Шеремета. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли буде здійснено правосуддя для сім'ї Павла, його друзів і українського народу", - заявила Йованович.

Посол США в Україні з нетерпінням чекає правосуддя по справі Шеремета

Нагадаємо, в центрі Києва пройшла акція на місці загибелі журналіста Павла Шеремета 20 липня 2016 року. На акції були присутні друзі та колеги Шеремета, активісти, депутати Верховної ради, а також посол США в Україні Марі Йованович.

 

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