Посол США про "референдуми" та російську мобілізацію: ознаки слабкості та провалу РФ

Мобілізація в Росії та так звані "референдуми" на окупованих територіях України є ознаками слабкості РФ та її провалу у розв'язаній війні.
Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.
"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію", - зазначила дипломат.
Крім того, Брінк запевнила, що США будуть продовжувати підтримувати Україні та надавати допомогу, скільки це буде потрібно.
Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що планується мобілізувати до 300 тисяч резервістів.
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