Посол США прямує до Африки налагоджувати відносини з ключовими країнами континенту

Як зазначає видання, візит представника США відбувається після початку 10-денного візиту до Африки минулого тижня міністра фінансів США Джанет Єллен. Вона вже побувала у Дакарі і Сенегалі, а також відвідає Замбію та Південну Африку.

"Лінда Томас-Грінфілд відправиться до Гани, Мозамбіку та Кенії, щоб підтвердити та зміцнити американське партнерство з ключовими діючими та колишніми членами Ради безпеки ООН", - відзначає AP.

На думку агенції, ці візити кореспондуються із самітом лідерів США та Африки, що відбувся наприкінці грудня 2022 року, де президент Байден оголосив, що відвідає країни Африки на південь від Сахари у 2023 році. AP уточнює, що це стане першою поїздкою американського лідера до регіону за десятиліття.

"Саміт і поїздка спрямовані на зміцнення відносин США з Африкою, де Китай перевершив США в торгівлі і прагне збільшити свою військову присутність, а Росія має військові зв'язки з владою Малі та Центральноафриканської Республіки", - зауважує видання.

Під час візиту, як повідомила посол США, вона зустрінеться з офіційними особами ООН, підприємцями, випускниками американських програм обміну, студентами міжнародних відносин і членами громадянського суспільства, які працюють над адаптацією до зміни клімату. Візит Томас-Грінфілд буде зосереджений на гуманітарних програмах, включаючи регіональну відповідь на посуху та допомогу біженцям, а також на впливі війни Росії проти України на глобальну продовольчу безпеку, що загострило гуманітарну кризу в регіоні.

Посол також зустрінеться з біженцями, які очікують переселення в Сполучені Штати, і підприємцями з Кенії, які перебувають на передньому краї переходу країни до "зеленої" економіки.