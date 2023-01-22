Посол США направляется в Африку налаживать отношения с ключевыми странами континента

Как отмечает издание, визит представителя США проходит после начала 10-дневного визита в Африку на прошлой неделе министра финансов США Джанет Йеллен. Она уже побывала в Дакаре и Сенегале, а также посетит Замбию и Южную Африку.

"Линда Томас-Гринфилд отправится в Гану, Мозамбик и Кению, чтобы подтвердить и укрепить американское партнерство с ключевыми действующими и бывшими членами Совбеза ООН", - отмечает AP.

По мнению агентства, эти визиты корреспондируются с состоявшимся в конце декабря 2022 года саммитом лидеров США и Африки, где президент Байден объявил, что посетит страны Африки к югу от Сахары в 2023 году. AP уточняет, что это станет первой поездкой американского лидера в регион за десятилетие.

"Саммит и поездка направлены на укрепление отношений США с Африкой, где Китай превзошел США в торговле и стремится увеличить свое военное присутствие, а Россия имеет военные связи с властями Мали и Центральноафриканской Республики", - отмечает издание.

В ходе визита, как сообщила посол США, она встретится с официальными лицами ООН, предпринимателями, выпускниками американских программ обмена, студентами международных отношений и членами гражданского общества, работающими над адаптацией к изменению климата. Визит Томас-Гринфилд будет сосредоточен на гуманитарных программах, включая региональный ответ на засуху и помощь беженцам, а также влияние войны России против Украины на глобальную продовольственную безопасность, что обострило гуманитарный кризис в регионе.

Посол также встретится с беженцами, ожидающими переселения в Соединенные Штаты, и предпринимателями из Кении, находящимися на переднем крае перехода страны к "зеленой" экономике.