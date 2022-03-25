Посол США призвал Мексику встать на сторону Украины в борьбе с Россией

Посол США в Мексике Кен Салазар призвал мексиканских законодателей присоединиться к Соединенным Штатам в поддержке Киева против вторжения России в Украину. Это произошло на следующий день после того, как его российский коллега призвал Мексику бросить вызов "дяде Сэму".

"Вчера здесь был посол России, который поднял много шума о том, насколько Мексика и Россия так близки. Этого, извините, никогда не было. Этого никогда не может случиться", - заявил Салазар в своем выступлении в нижней палате Конгресса Мексики.

Он также отметил, что Мексика должна быть солидарна с Украиной против России.

"Я очень хорошо помню, что во время Второй мировой войны между Мексикой и Соединенными Штатами не было разногласий, обе страны были едины против того, что делал Гитлер", - добавил он.