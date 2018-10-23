Посол США посетит Мариуполь

Фото: Мари Йованович (Виталий Носач/РБК-Украина)

Мари Йованович посетит Мариуполь 25 октября

В четверг, 25 октября посол США в Украине Мари Йованович осуществит визит в Мариуполь. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-страницу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Также добавим, что в рамках визита запланировано торжественное открытие и проведение испытаний пилотной установки по очистке воды на Старокрымский фильтровальной станции в Мариуполе.

"25 октября 2018 года Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович с рабочим визитом посетят г. Мариуполь", - говорится в сообщении.

Ранее Мари Йованович во время Международного ветеранского и волонтерского форума сообщала, что Министерство по делам ветеранов США поможет Украине реализовать инициативы в направлении поддержки ветеранов войны.

Она также отметила, что США нацелены на оказание помощи гражданскому обществу.