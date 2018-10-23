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Посол США посетит Мариуполь

Новости » Общество    23.10.2018 - 15:13
Фото: Мари Йованович (Виталий Носач/РБК-Украина)
Фото: Мари Йованович (Виталий Носач/РБК-Украина)

Мари Йованович посетит Мариуполь 25 октября

В четверг, 25 октября посол США в Украине Мари Йованович осуществит визит в Мариуполь. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на  Twitter-страницу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Также добавим, что в рамках визита запланировано торжественное открытие и проведение испытаний пилотной установки по очистке воды на Старокрымский фильтровальной станции в Мариуполе. 

"25 октября 2018 года Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович с рабочим визитом посетят г. Мариуполь", - говорится в сообщении. 

Посол США посетит Мариуполь

Ранее Мари Йованович во время Международного ветеранского и волонтерского форума сообщала, что Министерство по делам ветеранов США поможет Украине реализовать инициативы в направлении поддержки ветеранов войны.

Она также отметила, что США нацелены на оказание помощи гражданскому обществу.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиМариупольмари йованович
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