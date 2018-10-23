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Посол США відвідає Маріуполь

Новини » Суспільство    23.10.2018 - 15:13
Фото: Марі Йованович (Віталій Носач/РБК-Україна)
Фото: Марі Йованович (Віталій Носач/РБК-Україна)

Марі Йованович відвідає Маріуполь 25 жовтня

У четвер, 25 жовтня посол США в Україні Марі Йованович здійснить візит до Маріуполя. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-сторінку Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Також додамо, що в рамках візиту заплановано урочисте відкриття та проведення випробувань пілотної установки з очищення води на Старокримський фільтрувальної станції в Маріуполі.

"25 жовтня 2018 року Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович з робочим візитом відвідають м. Маріуполь", - йдеться в повідомленні.

Посол США відвідає Маріуполь

Раніше Марі Йованович під час Міжнародного ветеранського та волонтерського форуму повідомляла, що Міністерство у справах ветеранів США допоможе Україні реалізувати ініціативи в напрямку підтримки ветеранів війни.

Вона також зазначила, що США націлені на надання допомоги громадянському суспільству.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиМаріупольмари йованович
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