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Посол США покинет Москву, чтоб посоветоваться с Байденом

Новина українською → США, Среда 21 апреля 2021 06:20
Посол США покинет Москву, чтоб посоветоваться с Байденом Фото: Джон Салливан (usembassy.gov)
Автор: Наталья Скороход

Посол США в Москве Джон Салливан покинет Россию, чтоб посоветоваться о дальнейших действиях с администрацией президента Байдена. Он планирует поездку в Соединенные Штаты на этой неделе.

Об этом пишет Reuters.

О своем намерении вернуться в США для консультаций Салливан заявил во вторник, 20 апреля.

Он сообщил, что ему нужно посоветоваться со своими коллегами, а после этого он снова вернется в Москву.

"Я считаю важным для меня напрямую поговорить с моими новыми коллегами из администрации Байдена в Вашингтоне о текущем состоянии двусторонних отношений между США и Россией", - сказал Салливан.

Он также уточнил, что вернется в Россию в ближайшие недели "перед любой встречей между президентами Байденом и Путиным".

Напомним, посол США в Москве отказывался покинуть РФ, несмотря на то, что так ему рекомендовали в Кремле.

Ранее сообщалось, что поехать на консультации в США рекомендовали американскому послу.

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