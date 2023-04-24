Посол США в ООН про головування Росії: неможливо ігнорувати гігантського слона в кімнаті

"Росія, яка скликала сьогоднішню зустріч, вторглася до своїх сусідів в Україні та завдала удару по суті Статуту ООН. І Росія знову і знову порушує універсальні права людини та основні свободи - як за межами, так і всередині власних кордонів", - наголосила Томас-Грінфілд.

Вона також зазначила, що "неможливо ігнорувати гігантського слона в кімнаті - Росію".

Як відомо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у понеділок очолює засідання Радбезу ООН, оскільки країна-агресор наразі головує в раді.

Посол звинуватила РФ у свавільних затриманнях політичних активістів, журналістів та лідерів опозиції, а також у неправомірному затриманні американських громадян.

Вона заявила, що Москва використовує ув'язнених американців Пола Вілана та Евана Гершковича як "політичних пішаків".

Зазначимо, Вілан перебуває під вартою в Росії понад чотири роки, а репортера Wall Street Journal Гершковича заарештували минулого місяця і згодом звинуватили в шпигунстві.