Посол США в ООН о председательстве России: невозможно игнорировать гигантского слона в комнате

Посол Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия "ударила в самую сущность Устава ООН".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США в ООН.
"Россия, созывавшая сегодняшнюю встречу, вторглась к своим соседям в Украине и нанесла удар по существу Устава ООН. И Россия снова и снова нарушает универсальные права человека и основные свободы - как за пределами, так и внутри собственных границ", - подчеркнула Томас-Гринфилд.
Она также отметила, что "невозможно игнорировать гигантского слона в комнате - Россию".
Как известно, министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник возглавляет заседание Совбеза ООН, поскольку страна-агрессор председательствует в совете.
Посол обвинила РФ в произвольных задержаниях политических активистов, журналистов и лидеров оппозиции, а также в неправомерном задержании американских граждан.
Она заявила, что Москва использует заключенных американцев Пола Вилана и Эвана Гершковича в качестве "политических пешек".
Отметим, Вилан находится под стражей в России более четырех лет, а репортера Wall Street Journal Гершковича арестовали в прошлом месяце и впоследствии обвинили в шпионаже.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что представители Британии и Соединенных Штатов раскритиковали Россию на заседании Совета Безопасности ООН.
К тому же США снизили уровень своего представительства в Совбезе ООН во время председательства России.
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