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Посол США в ООН про головування Росії: неможливо ігнорувати гігантського слона в кімнаті

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Понеділок 24 квітня 2023 21:50
Посол США в ООН про головування Росії: неможливо ігнорувати гігантського слона в кімнаті Фото: посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Посол Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія "вдарила в саму суть Статуту ООН".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США в ООН.

"Росія, яка скликала сьогоднішню зустріч, вторглася до своїх сусідів в Україні та завдала удару по суті Статуту ООН. І Росія знову і знову порушує універсальні права людини та основні свободи - як за межами, так і всередині власних кордонів", - наголосила Томас-Грінфілд.

Вона також зазначила, що "неможливо ігнорувати гігантського слона в кімнаті - Росію".

Як відомо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у понеділок очолює засідання Радбезу ООН, оскільки країна-агресор наразі головує в раді.

Посол звинуватила РФ у свавільних затриманнях політичних активістів, журналістів та лідерів опозиції, а також у неправомірному затриманні американських громадян.

Вона заявила, що Москва використовує ув'язнених американців Пола Вілана та Евана Гершковича як "політичних пішаків".

Зазначимо, Вілан перебуває під вартою в Росії понад чотири роки, а репортера Wall Street Journal Гершковича заарештували минулого місяця і згодом звинуватили в шпигунстві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що представники Британії та Сполучених Штатів розкритикували Росію на засіданні Ради Безпеки ООН.

До того ж США знизили рівень свого представництва в Раді безпеки ООН під час головування Росії.

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