Посол США в ООН о председательстве России: невозможно игнорировать гигантского слона в комнате

Посол Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия "ударила в самую сущность Устава ООН".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США в ООН.

"Россия, созывавшая сегодняшнюю встречу, вторглась к своим соседям в Украине и нанесла удар по существу Устава ООН. И Россия снова и снова нарушает универсальные права человека и основные свободы - как за пределами, так и внутри собственных границ", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она также отметила, что "невозможно игнорировать гигантского слона в комнате - Россию".

Как известно, министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник возглавляет заседание Совбеза ООН, поскольку страна-агрессор председательствует в совете.

Посол обвинила РФ в произвольных задержаниях политических активистов, журналистов и лидеров оппозиции, а также в неправомерном задержании американских граждан.

Она заявила, что Москва использует заключенных американцев Пола Вилана и Эвана Гершковича в качестве "политических пешек".

Отметим, Вилан находится под стражей в России более четырех лет, а репортера Wall Street Journal Гершковича арестовали в прошлом месяце и впоследствии обвинили в шпионаже.