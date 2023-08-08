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Посол США в ОБСЄ про наступ ЗСУ: все тільки починається, треба почекати кілька місяців

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Вівторок 08 серпня 2023 12:25
Посол США в ОБСЄ про наступ ЗСУ: все тільки починається, треба почекати кілька місяців Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Контрнаступ Збройних сил України "тільки починається". Країна має потенціал для досягнення успіху на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника США при ОБСЄ Майкла Карпентера в інтерв'ю "Укрінформу".

"Я вважаю, що все лише починається. У нас ще багато часу, щоб побачити. Немає сумнівів, що це буде дуже складно, адже ведення наступу потребує більших ресурсів, особливо людських, аніж оборона, і тому, що росіяни замінували велику територію на лінії фронту. Тому це нелегко", - сказав Карпентер.

Він зазначив, що не хотів би робити конкретних прогнозів на цьому етапі.

"Безумовно, потенціал для досягнення успіху Україна має. І якщо буде можливість, все може розвиватися швидко. Подивимося, як усе відбуватиметься протягом наступних кількох місяців", - додав посол США.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, наші захисники вже з початку літа продовжують наступ на окремих ділянках півдня та сходу. Вони вже досягли певних успіхів.

Зокрема, вони змогли деокупувати низку населених пунктів на південному сході. Нещодавно від росіян звільнили село Старомайорське Донецької області.

Водночас частина сил перебуває в обороні, оскільки російська армія також намагається наступати й зосередила велике угруповання на Лімано-Куп'янському напрямі.

Раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що українським військовим удалося прорвати першу лінію оборони на деяких ділянках півдня.

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