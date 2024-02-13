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Посол США в НАТО: не очікую, що Україну запросять до Альянсу на майбутньому саміті

Вівторок 13 лютого 2024 16:15
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Посол США в НАТО: не очікую, що Україну запросять до Альянсу на майбутньому саміті Фото: Джуліанна Сміт, посол США в НАТО (twitter.com/usambnato)
Автор: Іван Носальський

Україну, ймовірно, можуть не запросити стати членом Північноатлантичного альянсу на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні. Захід пройде 9-11 липня.

Про це заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Щодо саміту цього літа, то я не очікую, що Альянс направить запрошення (Україні - ред.) на даному етапі", - розповіла Сміт.

За її словами, після вільнюського саміту 2023 року союзники по НАТО старанно працювали, щоб допомогти Україні провести необхідні реформи всередині країни для наближення до євроатлантичної інтеграції.

"І ми продовжуємо приділяти першорядну увагу підтримці їх у поточній боротьбі та забезпеченню того, щоб вони могли здобути перемогу на полі бою", - додала посол.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, цього року у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО. Як зазначав керівник ОП Андрій Єрмак, Україна очікує на історичне рішення в ході саміту з приводу нашої країни.

При цьому посол Великої Британії в НАТО Девід Куоррі нещодавно заявляв, що Україні не варто очікувати великого прогресу у питанні членства в НАТО на саміті.

До речі, ще минулого року генсек НАТО Єнс Столтенберг відповідав, коли Україну запросять стати членом Альянсу.

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