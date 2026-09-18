Посол США при НАТО назвав головну причину затримки ракет Patriot для України

Проблема виробничих потужностей

За словами Вітакера, попит на ракети з боку союзників зараз суттєво перевищує пропозицію. Рішенням цієї проблеми має стати нарощування виробництва як у Сполучених Штатах, так і в Європі.

"Ці ракети дуже спеціалізовані, їхнє виробництво потребує часу - головки самонаведення та всі інші компоненти. Але протиракетна оборона важлива", - зазначив дипломат.

Він додав, що США та союзники наразі узгоджують деталі щодо експортних ліцензій та прав інтелектуальної власності для запуску спільного виробництва ракет Patriot в Україні.

Однак це питання довгострокової перспективи, яке не вирішить проблему захисту неба цієї зими.

Зростання гібридних загроз

Вітакер зауважив, що Росія стає дедалі агресивнішою та йде на більші ризики на полі бою.

Крім того, активне використання радіоелектронної боротьби призводить до того, що безпілотники збиваються з курсу та перетинають кордони сусідніх країн.

Постпред США закликав членів Альянсу більше інвестувати в доступні засоби протидії БпЛА.

Він наголосив, що в майбутніх конфліктах першим ударом може стати саме атака на критичну інфраструктуру.

"Якщо ми взагалі наблизимося до застосування статті 5, то йтиметься про катастрофічну гібридну атаку, яка, по суті, становитиме акт війни. Але зараз ми до цього не дійшли", - підсумував посадовець.

Потреба України у ППО

Україна неодноразово наголошувала на необхідності посилення системи протиповітряної оборони напередодні зимового періоду.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський зазначав, що для захисту від російських атак країні потрібно близько 300 перехоплювачів PAC-3.