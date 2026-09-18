Посол США при НАТО назвал главную причину задержки ракет Patriot для Украины

Проблема производственных мощностей

По словам Витакера, спрос на ракеты со стороны союзников сейчас существенно превышает предложение. Решением этой проблемы должно стать наращивание производства как в Соединенных Штатах, так и Европе.

"Эти ракеты очень специализированы, их производство требует времени - головки самонаведения и все другие компоненты. Но противоракетная оборона важна", - отметил дипломат.

Он добавил, что США и союзники согласовывают детали относительно экспортных лицензий и прав интеллектуальной собственности для запуска совместного производства ракет Patriot в Украине.

Однако это вопрос долгосрочной перспективы, который не решит проблему защиты неба этой зимой.

Рост гибридных угроз

Витакер отметил, что Россия становится все более агрессивной и на большие риски на поле боя.

Кроме того, активное использование радиоэлектронной борьбы приводит к тому, что беспилотники сбиваются с курса и пересекают границы соседних стран.

Постпред США призвал членов Альянса больше инвестировать в доступные средства противодействия БПЛА.

Он отметил, что в будущих конфликтах первым ударом может стать именно атака на критическую инфраструктуру.

"Если мы вообще приблизимся к применению статьи 5, то речь пойдет о катастрофической гибридной атаке, которая, по сути, составит акт войны. Но сейчас мы до этого не дошли", - подытожил чиновник.

Потребность Украины в ПВО

Украина неоднократно отмечала необходимость усиления системы противовоздушной обороны накануне зимнего периода.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что для защиты от российских атак стране необходимо около 300 перехватчиков PAC-3.