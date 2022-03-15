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Посол США в НАТО назвала идею передачи Украине польских самолетов МиГ-29 "несостоятельной"

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Вашингтон, Вторник 15 марта 2022 15:28
Посол США в НАТО назвала идею передачи Украине польских самолетов МиГ-29 "несостоятельной" Фото: в США заявили, что не будут передавать Украине МиГ-29 (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Наталья Юрченко

Посол США в НАТО Джулианна Смит прокомментировала инициативу Польши передать Украине истребителей МиГ-29. Она считает, что эта идея "несостоятельная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Представитель США заявила, что в Вашингтоне рассмотрели все способы передачи Украине авиации, однако пока это осуществить невозможно. По ее словам, возникают вопросы с пилотами, топливом, ракетами и самой механикой перемещения самолетов через границу.

"Позиция Пентагона по этому поводу, позиция администрации Байдена, мы считаем, что она несостоятельна. Мы сейчас ищем другие способы, которыми мы можем поддержать потребности безопасности Украины в области противовоздушной обороны", - добавила Смит.

Напомним, в Польше ранее заявили, что решение о передаче Украине самолетов МиГ-29 должны принимать все члены НАТО.

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