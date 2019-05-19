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Посол США в ЕС заявил о готовности к сотрудничеству с Зеленским


Сондленд будет присутствовать на инаугурации

Посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что планирует сотрудничать с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским после инаугурации.  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Сондленда.

Дипломат заявил, что завтра будет присутствовать на церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины.

“Президент Трамп предоставил мне честь вместе с министром энергетики Перри и спецпредставителем Госдепа Волкером быть членом официальной делегации на инаугурации Президента Зеленского. Буду работать с Зеленским, как и с Порошенко, для усиления сотрудничества США и ЕС с Украиной по взаимной безопасности и благосостояния!", - подчеркнул он.

Напомним, завтра , 20 мая в 10:00, состоится инаугурации новоизбранного преЗеленський будет принимать участие в Торжественном заседании Верховной рады Украины по случаю принесения присяги президентом Украины украинскому народу.

Ранее РБК-Украина писало, что спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко сообщила, что около 60 иностранных представителей, среди которых и президенты других государств, посетят инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского.

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