Посол США в ЄС заявив про готовність до співпраці з Зеленським

Посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що планує співпрацювати з новообраним президентом України Володимиром Зеленським після інавгурації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Сондленда.

Дипломат заявив, що завтра буде присутній на церемонії інаугурації новообраного президента України.

“Президент Трамп надав мені честь разом із міністром енергетики Перрі та спецпредставником Держдепу Волкером бути членом офіційної делегації на інавгурації Президента Зеленського. Працюватиму з Зеленським, як і з Порошенком, для посилення співпраці США і ЄС з Україною щодо взаємної безпеки і добробуту!", - наголосив він.

Нагадаємо, завтра , 20 травня о 10:00, відбудеться інавгурації новообраного преЗеленський братиме участь в Урочистому засіданні Верховної ради України з нагоди складення присяги президентом України українському народові.

Раніше РБК-Україна писало, що речник Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко повідомила, що близько 60 іноземних представників, серед яких і президенти інших держав, відвідають інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського.