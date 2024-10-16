Посол США при НАТО про дозвіл на удари вглиб Росії: ми на тому ж місці, де й були

Позиція США у питанні дозволу для ЗСУ на далекобійні удари по Росії не змінюється. Вашингтон продовжить надавати Україні допомогу, яка потрібна для захисту її території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг постійного представника США при НАТО Джуліанни Сміт для журналістів.

Сміт прокоментувала можливість зміни позиції Вашингтона щодо далекобійних українських ударів по території Росії. "Я бачу, що ми все ще на тому ж місці, де ми були, а це те, що ми надамо всю необхідну Україні допомогу для захисту своєї території", - наголосила Сміт. Вона також звернула увагу, що українські захисники дуже успішно використали передану країнами Заходу зброю, у тому числі в Криму та "багатьох інших місцях".