Посол США при НАТО о разрешении на удары вглубь России: мы на том же месте, где и были

Позиция США в вопросе разрешения для ВСУ на дальнобойные удары по России не меняется. Вашингтон продолжит предоставлять Украине помощь, которая необходима для защиты ее территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг постоянного представителя США при НАТО Джулианны Смит для журналистов.

Смит прокомментировала возможность изменения позиции Вашингтона насчет дальнобойных украинских ударов по территории России. "Я вижу, что мы все еще на том же месте, где мы были, а это то, что мы предоставим всю необходимую Украине помощь для защиты своей территории", - отметила Смит. Она также обратила внимание, что украинские защитники очень успешно использовали переданное странами Запада оружие, в том числе в Крыму и "многих других местах".