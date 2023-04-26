Посол США дорікнув Угорщині за цинічні заяви щодо України

Прессман зауважив, що необхідно бути стурбованими цинічними політичними спробами використати термін "мир" як зброю.

"Коли ми чуємо, як політики виступають за примирення, що маскується під мир, давайте будемо чіткі: одна людина може досягти миру сьогодні. Якщо Путін припинить воювати, війна закінчиться. Якщо Україна перестає воювати, Україні кінець", - зазначив він.

Нагадаємо, днями віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила про те, що Україна нібито повинна "отримати дозвіл" Росії щодо вступу до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.