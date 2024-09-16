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Посол розповів, як Туреччина реагує на війну в Секторі Газа

Україна, Понеділок 16 вересня 2024 19:42
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Посол розповів, як Туреччина реагує на війну в Секторі Газа Фото: Василь Боднар, посол України в Туреччині (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Роман Кот

Турецьке суспільство надзвичайно емоційно реагує на війну в Газі. А отже влада не може не реагувати на ситуацію в сусідньому регіоні.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Для Туреччини Близький Схід - це сусідній регіон. Звичайно, це регіон доволі нестабільний і кожне загострення ситуації викликає надзвичайно велику реакцію в Туреччині. Турецьке суспільство надзвичайно емоційно і навіть агресивно реагує на триваючу війну в Газі, звинувачення падають на Ізраїль та Захід. І це посилює антизахідну риторику і антизахідні настрої в політичному середовищі Туреччини. Відповідно, влада не може не реагувати", - пояснив посол.

Він зауважив, що з боку Туреччини вже були доволі різкі заяви як в сторону Ізраїлю, так і щодо можливості втручання в тому чи іншому способі.

"Насправді інтересом Туреччини є те, щоб можна було добитися встановлення справедливих умов для перемир'я і пізніше встановлення справедливого миру. І в цьому випадку Туреччина вважає це одним із вибухонебезпечних регіонів і намагається дипломатичними методами впливати на цю ситуацію", - розповів посол.

Заяви Туреччини щодо Ізраїлю

Нагадаємо, що після атаки ХАМАСу, яка відбулась у жовтні минулого року, та початку військової операції ЦАХАЛ у Секторі Газа, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав Ізраїль "військовим злочинцем" та "окупантом".

У відповідь Тель-Авів навіть відкликав своїх дипломатів із Туреччини.

Навесні Ердоган заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та керівництво Ізраїлю в цілому несуть виключну відповідальність за нещодавню ескалацію напруженості на Близькому Сході.

Водночас США закликали Туреччину та інших союзників, які мають зв’язки з Іраном, посприяти зниженню напруженості на Близькому Сході.

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Ізраїль Туреччина Сектор Газа
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