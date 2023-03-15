Посол РФ заявив, що американським літакам "нічого робити поблизу російського кордону"

Дипломат у розмові з журналістами після виклику до Держдепартаменту США через ситуацію з безпілотником запитав у представників ЗМІ, яка б була реакція США, якби такий БПЛА "раптово з'явився поряд з Нью-Йорком або Сан-Франциско".

"Ви можете собі уявити реакцію преси США, Пентагону на цей безпілотник? Що це був за безпілотник? Подумайте про це, перш ніж викликати мене до Держдепу. Бойове навантаження 1700 кг", - сказав Антонов.

За його словами, Міноборони будь-якої країни нібито могло б таким чином відреагувати "на загрозу появи такої небезпеки вздовж своїх кордонів".

Посол РФ заявив, що "на наш погляд, американським літакам нема чого робити поблизу російського кордону".

Також російський дипломат висловив думку, що дії російських пілотів були професійними, і "жодних контактів не було, наші винищувачі не застосовували жодної зброї".

"Російська Федерація не зацікавлена у конфронтації. Російська сторона зацікавлена у прагматичних відносинах із США на користь як російського, так і американського народу", - запевняє Антонов.