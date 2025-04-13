Посол РФ не заперечив шпигунство за атомними субмаринами Британії

Андрій Келін фактично не заперечив інформацію про те, що Москва встановлює датчики в морях навколо Сполученого Королівства з метою стеження за британськими атомними підводними човнами.

У коментарі BBC він заявив, що не буде спростовувати ці звинувачення, однак відкинув припущення про те, що такі дії становлять загрозу для безпеки Британії.

"Я не збираюся це заперечувати, але мені цікаво, чи дійсно ми зацікавлені в тому, щоб стежити за всіма британськими підводними човнами з дуже старими застарілими ядерними боєголовками. Всі ці загрози перебільшені", - зазначив він.

Коментар Келіна прозвучав після розслідування Sunday Times, у якому йшлося про виявлення підводних російських сенсорів у водах навколо Британії.

За даними ЗМІ, ці пристрої призначені для збору розвідданих про чотири підводні човни типу Vanguard, які озброєні ядерними ракетами.

Британські військові виявили сенсори та вважають їх потенційною загрозою національній безпеці. Їх розцінюють як частину гібридної або "сірої" війни, яку веде Росія.

Подібні операції можуть також включати спроби шкодити критичній інфраструктурі - наприклад, підводним кабелям чи енергетичним трубопроводам.

Міністерство оборони Великої Британії вже заявило, що працює з союзниками по НАТО для посилення контролю та запобігання діяльності російських кораблів поблизу британських берегів.