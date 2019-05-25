Посол РФ в Венесуэле рассказал, зачем в стране их войска

Посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский сообщил, что российские войска на территории Венесуэлы помогают режиму Николаса Мадуро подготовиться к возможным угрозам со стороны США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Российский посол заявил, что правительство Венесуэлы находится в состоянии тревожного ожидания, потому что со стороны власти США неоднократно звучали угрозы применить силу против страны.

"В этих условиях они должны быть уверены, что оружие у них в рабочем состоянии", - сообщил Заемский.

Он считает, что российские военные эксперты консультируют венесуэльцев в вопросах поддержания боеготовности своей техники", а также "учат их, как лучше ее использовать". Также посол подчеркнул, что они имеют право там находиться соответственно к соглашения между двумя странами, подписанное в 2001 году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США пригрозили санкциями компаниям, которые продают Венесуэле авиатопливо. По словам собеседников агентства, звонки из Государственного департамента поступили в несколько крупных компаний в Швейцарии и Великобритании, представители американского внешнеполитического ведомства сообщили, что в случае продолжения поставок тех ждут санкции.