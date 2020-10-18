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Посол Японії назвав пріоритетні для G7 напрямки реформ в Україні

Неділя 18 жовтня 2020 12:39
Посол Японії назвав пріоритетні для G7 напрямки реформ в Україні
Фото: прапори країн G7 (europa.eu)
Автор: Андрій Козловський

Посли "Групи семи (G7)" за підтримки України визначали п'ять пріоритетних сфер реформ. Вони вважають найважливішим досягненням з них - верховенство права і боротьба з корупцією.

Про це посол Японії в Україні Такаші Кураі розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Щороку ми визначаємо пріоритетні сфери реформ, у яких ми інтенсивно допомагатимемо Україні. Цього року є п’ять таких сфер: верховенство права та боротьба з корупцією; економічне зростання; ефективне управління; людський розвиток; безпека та оборона... Серед них ми вважаємо "верховенство права та боротьбу з корупцією" пріоритетною та найобширнішою", - сказав Кураі.

За його словами, міжнародні партнери активно допомагають Україні в розробці необхідних законопроєктів.

"Найважливіше - це правильно створити правові рамки. Відколи в Україні розпочалася нинішня реформаторська хвиля, було ухвалено дуже багато законів. Ми в цьому процесі допомагаємо Україні здебільшого в акуратній розробці законопроектів й у внесенні змін до чинних законів", - сказав посол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що посли країн "Великої сімки" (G7) сподіваються продовжувати співпрацю з українським президентом Володимиром Зеленським та його командою над реалізацією реформ.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що посли G7 звернулися до української влади з закликом захистити антикорупційні органи.

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