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Посол Польши оценил риск расширения войны за пределы Украины

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Существует риск расширения войны за пределы Украины. Президент Российской Федерации Владимир Путин заинтересован в возвращении баланса сил холодной войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого в интервью для Polska Times.

Комментируя недавний ракетный удар России по Львовской области, Цихоцкий заявил, что Путин ведет войну не за Харьков, Мариуполь или же другой украинский город. Глава Кремля ведет борьбу за возвращение к балансу сил времен холодной войны.

Посол отметил, что не знает причины удара по Львовской области, однако может предположить, что это связано с визитом в Украину главы МИД Польши и главы ОБСЕ Збигнева Рау.

"Рау на пресс-конференции ясно дал понять, что ОБСЕ не покинет Украину, и будет найдено решение, чтобы, несмотря на противодействие России, которая является членом ОБСЕ, организация активно поддерживала Украину по гуманитарной помощи, восстановлению государства. Это могло не понравиться России", - добавил Цихоцкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что посол Польши считает, что ВСУ не допустили бы захвата Мариуполя, если бы Раньше получила HIMARS.

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