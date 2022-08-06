Посол Польши оценил риск расширения войны за пределы Украины

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого в интервью для Polska Times .

Комментируя недавний ракетный удар России по Львовской области, Цихоцкий заявил, что Путин ведет войну не за Харьков, Мариуполь или же другой украинский город. Глава Кремля ведет борьбу за возвращение к балансу сил времен холодной войны.

Посол отметил, что не знает причины удара по Львовской области, однако может предположить, что это связано с визитом в Украину главы МИД Польши и главы ОБСЕ Збигнева Рау.

"Рау на пресс-конференции ясно дал понять, что ОБСЕ не покинет Украину, и будет найдено решение, чтобы, несмотря на противодействие России, которая является членом ОБСЕ, организация активно поддерживала Украину по гуманитарной помощи, восстановлению государства. Это могло не понравиться России", - добавил Цихоцкий.