Посол Польщі навал кроки України для вступу до ЄС та НАТО

Процедура вступу до Європейського Союзу є достатньо зрозумілою, і Україна має продемонструвати прогрес. Також немає жодної юридичного приводу, щоб Україна не могла стати членом НАТО.

Вступ до ЄС

"Що стосується ЄС - дуже зрозумілий календар. Спільно з наданням статусу кандидата Україні вказали сім сфер, де ми очікуємо на прогрес. Наскільки я розумію, українська команда впевнена, що в грудні будуть передані результати цієї роботи ЄС", - сказав Ціхоцький.

За його словами, далі Європейська комісія має дати оцінку цьому прогресу у другій половині наступного року. І, залежно від цієї оцінки, можуть стартувати розмови про прийняття України до складу ЄС.

"Тут немає якогось чіткого графіка. Є країни, які понад 30 років ведуть ці акцесійні переговори. Є такі, які ведуть 10 років, і там трохи прогресу. Тобто, це залежатиме від ваших реформ, але також і від ситуації. Ніхто наївно вам не каже, що це суто технічна процедура", - додав посол.

Вступ до НАТО

Як зазначив Цихоцький, Польща "максимально зацікавлена - не через нашу проукраїнську позицію, а тому, що, на нашу думку, це було б дуже добре для безпеки всієї Євроатлантики - щоб Україна була повноцінним членом НАТО".

"Але для нас це не якась політична, філософська тема. Для нас дуже важливою є якість цього членства - щоб ви були якісним членом НАТО", - сказав посол.

За його словами, "є теми, які ми вже як мантру повторюємо - це демократичний контроль над Збройними силами, реформа СБУ тощо. Про це ми говорили до агресії і дуже чітко пояснювали, що потрібно зробити. Приміром, система закупівлі зброї".

"Тим не менше: немає такого у Вашингтонському договорі, що не можна під час війни про це (вступ до НАТО, – ред.) говорити… Двері НАТО мають бути відчинені, немає жодного юридичного приводу, щоб Україна не могла стати членом НАТО", - сказав посол.