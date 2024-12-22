Посол оцінив, чого очікувати Україні від головування Польщі в ЄС з нового року

Він зазначив, що Україна хоче швидше проходити відкриття переговорних глав. При цьому посол сказав, що Україна не може охопити в піврічний термін одразу всі завдання. Відомо, що Польща узгодила спільні плани щодо головування в ЄС.

Боднар додав, що минулого тижня були переговори з віцепрем'єркою Ольгою Стефанішиною та польським міністром з питань Європейського Союзу.

"... обговорили безпосередні пріоритети, що ми хочемо досягти, які глави для нас є пріоритетними, і ми просимо польських партнерів допомагати нам у внутрішній комунікації в Європейському Союзі, а також безпосередньо комунікувати з столицями для того, щоб цей процес мав абсолютну підтримку серед більшості країн Європейського Союзу", - сказав дипломат.

Посол також наголосив, що Україні важлива експертна допомога польської сторони щодо вступу в ЄС, навчанні фахівців, представників органів влади.

Нагадаємо, у другому півріччі 2024 року в Європейському Союзі головувала Угорщина. Після Польщі головувати в ЄС буде Данія.